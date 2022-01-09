Динара Алимбекова: изначально знала, сколь надёжен Смольский в эстафетах

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где сборная Беларуси заняла второе место.

«Я изначально знала, на что способны наши ребята. Как Никита бегает первый этап, сколь надёжен в эстафетах Антон. Поэтому даже не сомневалась, что меня отправят на дистанцию в числе первых. Мы даже шутили о лидерстве.

Но я заранее определилась, что в любом случае не стану бросаться в атаку, как это делала в Швеции. В Оберхофе более длинная дистанция, тяжёлый первый подъём. Значит, надо было спокойно отработать до первого огневого рубежа. То же и по стрельбе – без спешки. А тут ещё специфический нюанс. Мы пристреливались по девятой мишени, и когда я в гонке принимала изготовку на второй установке, то сразу обнаружила разницу – более жёсткий коврик и как будто даже чуть более высоко.

Не стушевалась, не занервничала. Доля секунды, и сконцентрировалась. Ветер был мой! Безо всяких поправок сделала пять чётких выстрелов, закрыв лёжку. На стойке же, во-первых, не торопилась. Во-вторых, стала стрелять немного иначе, чем в спринте – изменила дыхание. В гонке преследования хочу ещё раз проверить эту схему. А в эстафете на втором огневом рубеже пришлось непросто, причём не из-за ветра. Мне проще стрелять в варианте дуэли, когда подстёгивает азарт. Здесь же работала в одиночестве», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».