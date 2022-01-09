Лидер общего зачёта Жаклен упал, зацепившись лыжами с норвежцем
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Лидер общего зачёта Кубка мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен упал на выезде с огневого рубежа во время гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Жаклен зацепился лыжами с норвежцем Тарьием Бё, который в это время заходил на штрафной круг.
Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.
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