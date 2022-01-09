Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ в Оберхофе, Логинов финишировал пятым

В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Гонка преследования. Мужчины, 12,5 км.

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 36.48,3 (2 промаха)

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +9,9 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) +15,6 (3)

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,7 (4)

5. Александр Логинов (Россия) +18,5 (4)…

10. Антон Бабиков (Россия) +1.19,1 (4)

11. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,0 (5)

12. Максим Цветков (Россия) +1.20,7 (1)…

20. Карим Халили (Россия) +1.52,1 (1)…

36. Александр Поварницын (Россия) +3.20,0 (3).

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.