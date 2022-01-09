Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ в Оберхофе, Логинов финишировал пятым

В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.
Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Гонка преследования. Мужчины, 12,5 км.
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 36.48,3 (2 промаха)
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание +9,9 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) +15,6 (3)
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,7 (4)
5. Александр Логинов (Россия) +18,5 (4)…
10. Антон Бабиков (Россия) +1.19,1 (4)
11. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,0 (5)
12. Максим Цветков (Россия) +1.20,7 (1)…
20. Карим Халили (Россия) +1.52,1 (1)…
36. Александр Поварницын (Россия) +3.20,0 (3).
Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.
- 9 января 2022
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