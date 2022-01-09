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Максим Цветков отыграл 40 мест в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

Максим Цветков отыграл 40 мест в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе
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Российский биатлонист Максим Цветков отыграл 40 мест по ходу гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, где Цветков был лишь 52-м. В пасьюте Максим допустил 1 промах на четырёх огневых рубежах и финишировал 12-м.

Победителем пасьюта стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё. Лучший среди россиян Александр Логинов занял пятое место.

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.

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