Александр Логинов: такие ошибки в моём возрасте допускать нельзя

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Логинов финишировал 5-м, Александр лидировал в гонке вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

«Этап для нашей команды прошёл очень хорошо, я рад. Да, лёгкое чувство неудовлетворения есть, но вначале отчасти простая для меня гонка была, а потом так сложилось. Но, увы, это опыт. Со свежими силами будем бороться дальше. Хорошо провели новогодние сборы, очень продуктивно. И сезон у меня прошёл очень хорошо. Фраза банальная, которую все говорят: «Я слишком много тренировался, чтобы показывать слабые результаты». Я скажу, наверное, так же. Мне было обидно, что в декабре всё было неплохо, но немного не хватало. В каждой гонке можно было бороться за подиум, но не хватало. Рад, что идёт какая-то, но реализация. Сегодня тяжёлый ветер был, мне повезло работать на первой установке. Там ветер другой, нежели на середине стрельбища. Но не справился, это ошибки, которые в моём спортивном возрасте допускать нельзя», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».