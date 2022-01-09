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Александр Логинов: такие ошибки в моём возрасте допускать нельзя

Александр Логинов: такие ошибки в моём возрасте допускать нельзя
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Логинов финишировал 5-м, Александр лидировал в гонке вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

«Этап для нашей команды прошёл очень хорошо, я рад. Да, лёгкое чувство неудовлетворения есть, но вначале отчасти простая для меня гонка была, а потом так сложилось. Но, увы, это опыт. Со свежими силами будем бороться дальше. Хорошо провели новогодние сборы, очень продуктивно. И сезон у меня прошёл очень хорошо. Фраза банальная, которую все говорят: «Я слишком много тренировался, чтобы показывать слабые результаты». Я скажу, наверное, так же. Мне было обидно, что в декабре всё было неплохо, но немного не хватало. В каждой гонке можно было бороться за подиум, но не хватало. Рад, что идёт какая-то, но реализация. Сегодня тяжёлый ветер был, мне повезло работать на первой установке. Там ветер другой, нежели на середине стрельбища. Но не справился, это ошибки, которые в моём спортивном возрасте допускать нельзя», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Логинов, ну как так? Шёл первым, но «застрелился» на стойке и остался без медали. LIVE Логинов, ну как так? Шёл первым, но «застрелился» на стойке и остался без медали. LIVE
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