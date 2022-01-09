«Логинову надо сделать правильные выводы». Черезов — об итогах пасьюта в Оберхофе

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов оценил выступление российских спортсменов в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Когда идёшь далеко впереди, выигрывая 48 секунд перед последним рубежом, а потом остаёшься без медали… если смотреть с этой позиции, то осадочек есть. А в целом команда здорово отработала весь этап. Цветков сделал гигантский прыжок, у Бабикова тоже было всё прекрасно, конечно, выбило три штрафных круга на одном из рубежей. Видно, что спортсмены борются, хотелось бы всех поблагодарить. А Саше Логинову надо делать правильные выводы: где-то иногда надо уметь остановиться, сделать паузу, мгновенно проанализировать ситуацию и дальше работать. Чтобы больше ошибки не были такими фатальными», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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