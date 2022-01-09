Антон Бабиков прокомментировал 10-е место в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Бабиков финишировал 10-м, допустив 4 промаха.

«Чувство обиды на самого себя, даже не видел свои промахи, думал, что всё отлично. Физическое состояние хорошее, на последнем круге мы смогли убежать от Эмильена Жаклена, что говорит само за себя. Три гонки за три дня – интересный опыт. Надеюсь, что мы смогли подарить положительные эмоции болельщикам. Конечно, мы с ребятами обсуждаем возможную поездку на ОИ. Она близко, но стараемся перенаправить мысли в другое русло», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.