Логинов и Цветков уступили ходом только норвежцам в пасьюте Оберхофа

Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал самым быстрым на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Соотечественник Стурла Холм Легрейд уступил ему 4,6 секунды, россиянин Александр Логинов – 7,4 секунды.

Пятым по показателю хода стал другой представитель России Максим Цветков (+13,0).

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Лыжный ход

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 31:29,0.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 4,6.

3. Александр Логинов (Россия) +7,4.

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +10,0.

5. Максим Цветков (Россия) +13,0.

6. Кентен Фийон Майе (Франция) +13,1.

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +13,2.

8. Даниил Серохвостов (Россия) +16,5...

19. Саид Каримулла Халили (Россия) +38,4...

42. Антон Бабиков (Россия) +44,4...