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Логинов и Цветков уступили ходом только норвежцам в пасьюте Оберхофа

Логинов и Цветков уступили ходом только норвежцам в пасьюте Оберхофа
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал самым быстрым на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Соотечественник Стурла Холм Легрейд уступил ему 4,6 секунды, россиянин Александр Логинов – 7,4 секунды.

Пятым по показателю хода стал другой представитель России Максим Цветков (+13,0).

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Лыжный ход

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 31:29,0.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 4,6.
3. Александр Логинов (Россия) +7,4.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +10,0.
5. Максим Цветков (Россия) +13,0.
6. Кентен Фийон Майе (Франция) +13,1.
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +13,2.
8. Даниил Серохвостов (Россия) +16,5...
19. Саид Каримулла Халили (Россия) +38,4...
42. Антон Бабиков (Россия) +44,4...

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