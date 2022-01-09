Халили: гонкой я не сильно доволен. Половина сезона прошла, чего-то по-прежнему не хватает

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Стрельба по такой погоде неплохая, но гонкой я не сильно доволен. Во-первых, не получилось справиться с последним огневым рубежом. Во-вторых, на первых двух кругах потратил много сил, потому что хотелось переложиться в группу, идущую впереди, чтобы на равнинных участках держаться за кем-то. И постоянно, когда я догонял, кто-то отваливался, приходилось обгонять и догонять всех заново — на это я потратил много сил, а по такой погоде сэкономить их где-то потом не получилось. Половина сезона прошла, чего-то по-прежнему не хватает, а время идёт. Сегодня в целом состояние было получше, чем в спринте. Думаю, в Рупольдинге должно быть ещё лучше.



Каждый член команды хочет поехать на Олимпиаду. Все борются за путёвку, показывают максимум», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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