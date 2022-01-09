Васильев: может, к лучшему, что Логинов много не выигрывает перед ОИ. Лучший сценарий

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских спортсменов в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Замечательные итоги! Да, Саша Логинов на последнем рубеже допустил большую роскошь — три штрафных круга. Но он сам всё знает, может, это к лучшему, чтобы слишком много не выигрывал перед Олимпиадой. Не всегда хороший знак. Надо выигрывать дозированно (смеётся). Тогда есть хорошие шансы на то, что Логинов не потеряет бдительность. Возможно, этой лучший сценарий для него», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.



Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.