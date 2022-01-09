Васильев: Цветков совершил героический подвиг, доказав, что его можно везти на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высоко оценил выступление российского биатлониста Максима Цветкова в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Цветков финишировал 12-м, отыграв 40 мест.

«Максим Цветков сегодня совершил героический подвиг, показал пятый ход. И стрельба, и ход у него в полном порядке. Как я и говорил, спринтерскую гонку не надо учитывать, с лотереей ему не повезло. Сегодня Максим показал достойный результат. У тренеров есть всё меньше аргументов, чтобы задавать вопросы о его зачислении в сборную на Олимпиаду. Свои мастеровитым ходом и надёжной стрельбой он всё доказывает. Вчера он пробежал первый этап — выше всяких похвал. К сожалению, проблемы первого этапа пока никуда не делись. Максим доказал, что он боевитый спортсмен и на первый этап на Олимпиаду его можно везти», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.