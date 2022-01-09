Легрейд — о ковиде Латыпова: нам нужен такой классный соперник в гонках Кубка мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о положительном тесте на коронавирус, обнаруженном у россиянина Эдуарда Латыпова.

«Когда я узнал, что у Эдуарда ковид, то очень огорчился за него. Надеюсь, ничего серьёзного. Нам нужен такой классный соперник в гонках Кубка мира. Пускай поскорее возвращается.

Разумеется, ему сложно будет выйти на те же скорости, что и в декабре. Ему нужно подключить все подручные средства, чтобы быть в лучшей форме на Олимпиаде», — сказал Стурла в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трёх членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране – кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова. Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина – это может произойти уже в понедельник, 10 января.