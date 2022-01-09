Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё — о коронавирусе Латыпова: в голове сразу столько мыслей появилось

Йоханнес Бё — о коронавирусе Латыпова: в голове сразу столько мыслей появилось
Комментарии

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о положительном результате теста на коронавирус у россиянина Эдуарда Латыпова.

27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону. Болезнь, согласно сообщениям представителей сборной России, у спортсмена протекает бессимптомно.

«Это трагедия. И нам лишнее напоминание. Когда мы узнали о положительном тесте, сразу столько мыслей в голове появилось. Это просто немыслимо. Заразившись в январе, ты рискуешь пропустить главный старт всей жизни – Олимпиаду в Китае. Так что, надеюсь, Латыпов поправится и никто из нас больше не заразится ковидом», — сказал младший Бё в эфире «Матч ТВ».

Лидер сборной России по биатлону подхватил «корону». Это большая проблема перед Олимпиадой Лидер сборной России по биатлону подхватил «корону». Это большая проблема перед Олимпиадой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022