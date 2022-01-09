Йоханнес Бё — о коронавирусе Латыпова: в голове сразу столько мыслей появилось

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о положительном результате теста на коронавирус у россиянина Эдуарда Латыпова.
27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону. Болезнь, согласно сообщениям представителей сборной России, у спортсмена протекает бессимптомно.
«Это трагедия. И нам лишнее напоминание. Когда мы узнали о положительном тесте, сразу столько мыслей в голове появилось. Это просто немыслимо. Заразившись в январе, ты рискуешь пропустить главный старт всей жизни – Олимпиаду в Китае. Так что, надеюсь, Латыпов поправится и никто из нас больше не заразится ковидом», — сказал младший Бё в эфире «Матч ТВ».
- 9 января 2022
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