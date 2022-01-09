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Серебряный призёр спринта Анна Сола пропустит пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе

Серебряный призёр спринта Анна Сола пропустит пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе
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Белорусская биатлонистка Анна Сола не выйдет на старт грядущей гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сола должна была начать пасьют второй, так как в прошедшем ранее спринте завоевала серебряную медаль.

«У меня нос заложен уже с первого дня приезда. Но общее состояние было неплохое. Однако прошедшей ночью почувствовала себя не очень хорошо… недомогание. Очень тяжело отказываться от гонки, я понимаю, что потеряю много очков. Но здоровье важнее! К Рупольдингу, надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Солы телеграм-канал «Референт Рая».

Россию в пасьюте представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.

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