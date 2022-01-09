Серебряный призёр спринта Анна Сола пропустит пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе
Поделиться
Белорусская биатлонистка Анна Сола не выйдет на старт грядущей гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сола должна была начать пасьют второй, так как в прошедшем ранее спринте завоевала серебряную медаль.
«У меня нос заложен уже с первого дня приезда. Но общее состояние было неплохое. Однако прошедшей ночью почувствовала себя не очень хорошо… недомогание. Очень тяжело отказываться от гонки, я понимаю, что потеряю много очков. Но здоровье важнее! К Рупольдингу, надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Солы телеграм-канал «Референт Рая».
Россию в пасьюте представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.
Комментарии
- 9 января 2022
-
17:32
-
17:19
-
17:16
-
17:12
-
16:38
-
16:34
-
16:28
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:49
-
15:48
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:38
-
15:36
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:19
-
15:08
-
15:02
-
14:57
Партнерский контент