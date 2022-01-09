Латыпов: Логинову можно дать звание король Оберхофа

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результаты спринта на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Переживал за ребят в мужском спринте. Когда смотрел гонку, видел, что Саня хорошо стартовал. Погодные условия были сложные, и главной задачей было справиться со стрельбой, потому что многие лидеры допускали ошибки. Саша в таких погодных условиях отработал на 100%, и финишный круг был очень сильный. Он в Оберхофе бежит хорошо, и это его не первая победа здесь. Так что можно ему дать звание король Оберхофа. Я очень рад за него и Антона Бабикова, который вернулся спустя время. В прошлом году из-за болезни он также не смог реализовать себя, а в этом показывает отличные результаты. И вчера он показал мастерство, что за один рубеж он может перевернуть гонку. Это место для России очень хорошее. Надеюсь, победы не закончатся. Желаю ребятам бороться за победу», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».