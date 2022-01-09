Как вы оцените выступление Логинова в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе?

«Чемпионат» проводит новый опрос. Предлагаем оценить выступление российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянин занял 5-е место, ему не хватило около трёх секунд до бронзы.