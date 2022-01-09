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Как вы оцените выступление Логинова в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе?

Как вы оцените выступление Логинова в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе?
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«Чемпионат» проводит новый опрос. Предлагаем оценить выступление российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянин занял 5-е место, ему не хватило около трёх секунд до бронзы.

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