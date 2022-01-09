Как вы оцените выступление Логинова в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе?
Поделиться
«Чемпионат» проводит новый опрос. Предлагаем оценить выступление российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Россиянин занял 5-е место, ему не хватило около трёх секунд до бронзы.
Комментарии
- 9 января 2022
-
17:32
-
17:19
-
17:16
-
17:12
-
16:38
-
16:34
-
16:28
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:49
-
15:48
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:38
-
15:36
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:19
-
15:08
-
15:02
-
14:57
Партнерский контент