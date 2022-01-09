«Девчонки заняли боевые и рабочие места». Богалий — о результатах гонки преследования

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на выступление российских спортсменок в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Будем считать, что это была хорошая тренировка. Кристина Резцова великолепно прошла первую часть, потом что-то пошло не так. Понятно, был ветер. Резцова показала вчера, что бороться может. Возможно, сегодня где-то поспешила или же устала. Не самая простая гонка. Эмоционально всегда тяжело, в Оберхофе лёгких кругов не бывает.
Места, которые девчонки заняли сегодня — боевые, рабочие. Можно сказать, что хорошо побились, посражались с ветром. Никто ветер перед стрельбой специально усмирять не будет. Думаю, и в Пекине будет непростая ветровая обстановка. Гонка получилось хорошей, наверное, не хватило выдержки, опыта. Или же просто накопилась усталость», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 9 января 2022
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