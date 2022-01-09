Валерия Васнецова провела лучшую гонку Кубка мира в карьере

Российская биатлонистка Валерия Васнецова провела лучшую гонку в карьере на Кубке мира, финишировав в гонке преследования на 11-м месте после старта с 24-й позиции. Васнецова, допустившая три промаха на огневых рубежах, стала лучшей из россиянок в итоговом протоколе.

Валерия дебютировала в составе сборной России на Кубке IBU на этапе в Отепя, заняв четвёртые места в спринте и в смешанной эстафете. 13 января на пятом этапе Кубка IBU в Абрере стала серебряным призёром в спринте. Первую гонку на Кубке мира Васнецова провела на этапе в норвежском Хольменколлене 17 марта 2017 года, заняв в спринте 79-е место среди 103 участниц. В очковую зону впервые попала 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке в Поклюке — 13-е место.