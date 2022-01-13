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Кубок мира по биатлону, мужчины, зачёт спринтов

Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Самуэльссон вновь 1-й, Логинов выпал из топ-3
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Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 229.
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — 228.
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 225.
3. Александр Логинов (Россия) — 200.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 165.
7. Тарьей Бё (Норвегия) — 165.
8. Эдуард Латыпов (Россия) — 158.
9. Антон Смольский (Беларусь) — 156.
10. Йоханнес Кюн (Германия) — 152...
24. Даниил Серохвостов (Россия) — 93...
33. Саид Каримулла Халили (Россия) — 60...
35. Александр Поварницын (Россия) — 51...
47. Антон Бабиков (Россия) — 38...
61. Максим Цветков (Россия) — 20...
64. Василий Томшин (Россия) — 18.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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