Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Самуэльссон вновь 1-й, Логинов выпал из топ-3

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 229.

5. Кентен Фийон Майе (Франция) — 228.

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 225.

3. Александр Логинов (Россия) — 200.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 165.

7. Тарьей Бё (Норвегия) — 165.

8. Эдуард Латыпов (Россия) — 158.

9. Антон Смольский (Беларусь) — 156.

10. Йоханнес Кюн (Германия) — 152...

24. Даниил Серохвостов (Россия) — 93...

33. Саид Каримулла Халили (Россия) — 60...

35. Александр Поварницын (Россия) — 51...

47. Антон Бабиков (Россия) — 38...

61. Максим Цветков (Россия) — 20...

64. Василий Томшин (Россия) — 18.