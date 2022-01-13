Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия лидирует, Россия замыкает тройку
Поделиться
Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.
От сборной России в гонке приняли участие шесть биатлонистов: Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Максим Цветков. Он занял 21-е место.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 4038.
2. Франция – 3958.
3. Россия – 3807.
4. Германия – 3666.
5. Швеция – 3377.
6. Беларусь – 3297.
7. Украина – 3066.
8. Италия – 2992.
9. Австрия – 2655.
10. Чехия – 2528.
Комментарии
- 13 января 2022
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:11
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:50
-
18:36
-
18:19
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:45
-
17:35
-
17:33
-
17:19
-
17:14
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
14:50
-
14:47
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:20
-
12:59
Партнерский контент