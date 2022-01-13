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Кубок мира по биатлону, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия лидирует, Россия замыкает тройку
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Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие шесть биатлонистов: Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Максим Цветков. Он занял 21-е место.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 4038.
2. Франция – 3958.
3. Россия – 3807.
4. Германия – 3666.
5. Швеция – 3377.
6. Беларусь – 3297.
7. Украина – 3066.
8. Италия – 2992.
9. Австрия – 2655.
10. Чехия – 2528.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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