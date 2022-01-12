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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, общий зачёт: Светлана Миронова поднялась на три позиции

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Светлана Миронова поднялась на три позиции
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В общем зачёте Кубка мира по биатлону у женщин произошли изменения после спринтерской гонки на этапе в Рупольдинге (Германия). В частности, россиянка Кристина Резцова, занявшая 20-е место, потеряла одну позицию в рейтинге, а Светлана Миронова, напротив, отыграла три.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 591.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 509.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 461.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 434.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 420.
6. Анна Сола (Беларусь) — 379.
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 334.
8. Анаис Бескон (Франция)— 328.
9 (8). Кристина Резцова (Россия) — 318.
10. Маркета Давидова (Чехия) — 305...
18. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...
20 (23). Светлана Миронова (Россия) — 197...
28. Ирина Казакевич (Россия) — 141...
34 (36). Валерия Васнецова (Россия) — 115...
70 (68). Лариса Куклина (Россия) — 18.

Расписание Кубка мира по биатлону 2021-2022
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