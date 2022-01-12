Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Светлана Миронова поднялась на три позиции

В общем зачёте Кубка мира по биатлону у женщин произошли изменения после спринтерской гонки на этапе в Рупольдинге (Германия). В частности, россиянка Кристина Резцова, занявшая 20-е место, потеряла одну позицию в рейтинге, а Светлана Миронова, напротив, отыграла три.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 591.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 509.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 461.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 434.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 420.

6. Анна Сола (Беларусь) — 379.

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 334.

8. Анаис Бескон (Франция)— 328.

9 (8). Кристина Резцова (Россия) — 318.

10. Маркета Давидова (Чехия) — 305...

18. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204...

20 (23). Светлана Миронова (Россия) — 197...

28. Ирина Казакевич (Россия) — 141...

34 (36). Валерия Васнецова (Россия) — 115...

70 (68). Лариса Куклина (Россия) — 18.