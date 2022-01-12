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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, зачёт спринтов: Миронова отыграла 12 мест, Э.Эберг стала 2-й

Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Миронова отыграла 12 мест, Э.Эберг стала 2-й
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В спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону у женщин произошли изменения после спринтерской гонки на этапе в Рупольдинге (Германия). В частности, шведка Эльвира Эберг поднялась на три позиции, став вице-лидером, а россиянка Светлана Миронова отыграла 12 мест, в данный момент она идёт 24-й в рейтинге.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 299.
2 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 246.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 244.
4 (2). Анна Сола (Беларусь) — 243.
5 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 223.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 199.
7. Анаис Бескон (Франция) — 196.
8 (9). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 173.
9. (8) Анаис Шевалье (Франция) — 173.
10 (13). Доротея Вирер (Италия) — 152.
12 (11). Кристина Резцова (Россия) — 138...
24 (36). Светлана Миронова (Россия) — 86...
29 (37). Валерия Васнецова (Россия) — 72...
32. Ирина Казакевич (Россия) — 63.

Расписание Кубка мира по биатлону 2021-2022
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