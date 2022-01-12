Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Миронова отыграла 12 мест, Э.Эберг стала 2-й

В спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону у женщин произошли изменения после спринтерской гонки на этапе в Рупольдинге (Германия). В частности, шведка Эльвира Эберг поднялась на три позиции, став вице-лидером, а россиянка Светлана Миронова отыграла 12 мест, в данный момент она идёт 24-й в рейтинге.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 299.

2 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 246.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 244.

4 (2). Анна Сола (Беларусь) — 243.

5 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 223.

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 199.

7. Анаис Бескон (Франция) — 196.

8 (9). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 173.

9. (8) Анаис Шевалье (Франция) — 173.

10 (13). Доротея Вирер (Италия) — 152.

12 (11). Кристина Резцова (Россия) — 138...

24 (36). Светлана Миронова (Россия) — 86...

29 (37). Валерия Васнецова (Россия) — 72...

32. Ирина Казакевич (Россия) — 63.