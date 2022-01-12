Зачёт Кубка наций среди женщин: сборная России обошла Германию и стала пятой

В Кубке наций по биатлону у женщин произошли изменения после спринтерской гонки на шестом этапе в Рупольдинге (Германия). В частности, сборная России поднялась на пятую позицию, превзойдя команду Германии.

Напомним, победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, она заняла восьмое место, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 3929.

2. Франция – 3811.

3. Беларусь – 3682.

4. Норвегия – 3680.

5 (6). Россия – 3567.

6 (5). Германия – 3554.

7. Чехия – 3107.

8. Украина – 3041.

9. Италия – 2935.

10. Австрия – 2823.