Для Марте Рёйселанд победа в преследовании стала пятой в сезоне в индивидуальных гонках

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, выиграв гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, одержала пятую победу в личных соревнованиях этого сезона.
Напомним, серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Рёйселанд по общему количеству золотых медалей чемпионатов мира занимает второе место в истории среди женщин, уступая только Магдалене Нойнер. В активе Марте 11 наград высшего достоинства, из которых две были добыты в индивидуальных состязаниях, а у Магдалены 12 подобных триумфов.
На чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве в 7 гонках Марте завоевала 5 золотых и 2 бронзовых медали. По этому показателю Марте является единственной в мире биатлонисткой, завоевавшей медали во всех гонках чемпионата мира.
В розыгрышах Кубка мира Марте Рёйселанд заняла второе место в общем зачёте в прошлом году и третье в сезоне-2018/2019.
- 9 января 2022
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