Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, женщины: Франция вышла на 1-е место, Россия в топ-3

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

1. Франция — 168.

2. Швеция — 162.

3. Россия — 136.

4. Беларусь — 126.

5. Германия — 126.

6. Норвегия — 115.

7. Италия — 104.

8. Украина — 103.

9. Чехия — 96.

10. Эстония — 94.