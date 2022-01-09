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Максимов: думаю, в Рупольдинге мы увидим совершенно другую работу женской команды

Максимов: думаю, в Рупольдинге мы увидим совершенно другую работу женской команды
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Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал результат женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победителем гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, лучшей среди россиянок была Валерия Васнецова, она заняла 11-е место. Кристина Резцова стала 14-й.

«Сегодня особенные погодные условия. Если брать Кристину Резцову — стрелять так стоя не нужно. Но мне показалось, что на последнем рубеже она решилась рискнуть. Нужно отдать ей должное, не каждый спортсмен решится в такой обстановке стрелять. В следующий раз у неё всё получится.

Валерия Васнецова переместилась с 24-го места на 11-е с тремя промахами. Я думаю, что скоро всё сложится. Мы вышли после новогодних каникул, может, не хватает девушкам ещё соревновательной практики. Думаю, в Рупольдинге мы увидим совершенно другую работу женской команды».

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