Миронова: ветреная обстановка — это всегда лотерея, все работают по-разному

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«В целом гонка прошла достаточно быстро. По ходу старалась работать за сильнейшими спортсменками, но на рубеже получилось не всё, так как сильно торопилась, хотелось всё сделать быстрее.



Чувствую себя гораздо лучше, чем до Нового года. Думаю, дальше будем набирать через старты.



Лёжа сегодня помешал ветер, а стоя я сама поторопилась на первой стойке и промазала двумя последними выстрелами. Последнюю стойку хотелось работать наверняка, последний выстрел зацелила и тоже промазала.



В Оберхофе всё те же люди в лидерах. И ветреная обстановка — это всегда лотерея, все работают по-разному», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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