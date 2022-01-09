Васильев: Васнецова настроена на попадание в команду на ОИ. Риск Резцовой не оправдался

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итоги гонки преследования, прошедшей в немецком Оберхофе.



«Кажется, что Кристина Резцова попала в порыв, ей не очень повезло. Были серьёзные задержки между выстрелами. Она, наверное, пережидала порыв, а потом рискнула. Риск не оправдался. Не надо строго судить Кристину, она всё знает сама. Сегодня в очередной раз показала хороший ход. Со стрельбой, думаю, разберётся. Надо учитывать факт: кому-то везёт, кому-то не везёт.



Валерия Васнецова себя превзошла. Стреляла не сказать, что замечательно, но ход приличный показала, стрельбу относительно неплохую. А 11-е место — один из лучших её результатов на КМ. Валерия серьёзно настроена на то, чтобы попасть в олимпийскую команду. В Рупольдинге постарается закрепить свой результат. Тем более до сих пор неубедительно выступает Ирина Казакевич, Светлана Миронова перестала бегать быстро. У Васнецовой появляются хорошие шансы», — сказал Васильев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.