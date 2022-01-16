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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 6-й этап, Рупольдинг, мужчины, зачёт гонок преследования

Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Логинов ворвался в пятёрку
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После победы на этапе Кубка мира в Рупольдинге французский биатлонист Кентен Фийон Майе упрочил лидерство в зачёте гонок преследования. Его главными преследователями являются швед Себастиан Самуэльссон и ещё один француз Эмильен Жаклен. Россиянин Александр Логинов, финишировавший вторым при старте с 32-й позиции, ворвался в пятёрку лидеров.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 265.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 222.
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 179.
4. Антон Смольский (Беларусь) — 152.
5. Александр Логинов (Россия) — 151.
6. Симон Детьё (Франция) — 146.
7. Эрик Лессер (Германия) — 139.
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 137.
9.Тарьей Бё (Норвегия) — 137.
10. Фабьен Клод (Франция) — 132...
13. Эдуард Латыпов (Россия) — 113...
19. Карим Халили (Россия) — 88...
30. Даниил Серохвостов (Россия) — 70...
32. Максим Цветков (Россия) — 61...
36. Александр Поварницын (Россия) — 45...
38. Василий Томшин (Россия) — 38...
42. Антон Бабиков (Россия) — 31…

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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