Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Логинов ворвался в пятёрку

После победы на этапе Кубка мира в Рупольдинге французский биатлонист Кентен Фийон Майе упрочил лидерство в зачёте гонок преследования. Его главными преследователями являются швед Себастиан Самуэльссон и ещё один француз Эмильен Жаклен. Россиянин Александр Логинов, финишировавший вторым при старте с 32-й позиции, ворвался в пятёрку лидеров.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 265.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 222.

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 179.

4. Антон Смольский (Беларусь) — 152.

5. Александр Логинов (Россия) — 151.

6. Симон Детьё (Франция) — 146.

7. Эрик Лессер (Германия) — 139.

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 137.

9.Тарьей Бё (Норвегия) — 137.

10. Фабьен Клод (Франция) — 132...

13. Эдуард Латыпов (Россия) — 113...

19. Карим Халили (Россия) — 88...

30. Даниил Серохвостов (Россия) — 70...

32. Максим Цветков (Россия) — 61...

36. Александр Поварницын (Россия) — 45...

38. Василий Томшин (Россия) — 38...

42. Антон Бабиков (Россия) — 31…