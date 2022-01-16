Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Казакевич приблизилась к Резцовой

В Рупольдинге (Германия) прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Ханна Эберг.

В пасьюте приняли участие пять россиянок. Лучший результат показала Ирина Казакевич, она заняла 14 место.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 283.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 234.

3. Ханна Эберг (Швеция) — 228.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 190.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 166.

6. Анаис Бескон (Франция) — 162.

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 159.

8. Жулия Симон (Франция) — 147.

9. Доротея Вирер (Италия) — 131.

10. Анна Сола (Беларусь) — 129...

14. Кристина Резцова (Россия) — 103...

17. Ирина Казакевич (Россия) — 101...

22. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 79...

24. Светлана Миронова (Россия) — 72...

32. Валерия Васнецова (Россия) — 55...

68. Лариса Куклина (Россия) — 5.