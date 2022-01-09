Фийон Майе прокомментировал победу в гонке преследования в Оберхофе

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он стал победителем гонки.



«В биатлоне ты должен пересечь финишную линию, чтобы быть уверенным в победе или месте на подиуме. После двух промахов на первом огневом рубеже я уже не думал о победе, но старался сохранять концентрацию. Не знал, каким в итоге будет мой результат. Александр Логинов промахнулся трижды на последнем огневом рубеже, и в такой ситуации можно было рассчитывать на медаль и даже победу. Я понял это.



В целом очень хорошая, но очень тяжёлая гонка. На последнем круге мощно работал Самуэльссон позади меня. Мне пришлось потратить много энергии. Когда я дошёл до финишной линии и уже пересекал её, я её коснулся, потому что не полностью понимал, какая там ситуация.



Жёлтая майка — это, конечно, цель, но я не должен думать о ней во время гонки. Нужно сохранять концентрацию на стрельбе, беге на лыжах. Думаю, я не буду пропускать гонки до Олимпиады. Пока не уверен на сто процентов, но думаю, что проведу все гонки. В прошлом сезоне ничего не пропускал и был в хорошей форме на чемпионате мира. Не хочу менять то, что работает. Знаю, что многие слегка боятся, но Олимпийские игры — это те же соревнования с теми же спортсменами. Есть одно отличие — по итогам гонки там определяется олимпийский чемпион», — сказал Фийон Майе в интервью пресс-службе IBU.

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