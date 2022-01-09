Самуэльссон: я старался сосредоточиться на своих мишенях

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, занявший второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, подвёл итоги воскресного состязания.
«Очень доволен гонкой. Сегодня я был сосредоточен только на себе, и мне удалось хорошо отстреляться. Вчера выступил очень плохо, было два штрафных круга в смешанной эстафете. Рад, что сегодня показал свою силу.
Ничего особенного после вчерашней гонки не делал. Да, я молод, но уже довольно опытен. Знаю, насколько здесь тяжело, но также знаю, насколько я силён, если всё делаю правильно. Поэтому не загружал себе этим голову. Хотя понимал, что сегодня нужно проявить больше бойцовских качеств, особенно на стойке. Я не спешил и старался закрывать мишени.
Условия были непростые. Рад, что хотя бы шёл снег, а не дождь. Но гонка в любом случае выдалась тяжёлой. Возможно, это была самая тяжёлая гонка с начала сезона. Однако я старался сосредоточиться на своих мишенях и закрывать их. У меня были ошибки в этом сезоне, но я стремлюсь к тому, чтобы всё время был такой уровень. Надеюсь улучшить стабильность стрельбы в ближайшие недели.
Пока я не решил, как буду двигаться к Олимпиаде. Но наверняка выступлю в Рупольдинге, а Антхольц, наверное, пропущу. В любом случае буду идти от одного дня к другому. Заранее тяжело загадывать, особенно с учётом пандемии. Несомненно, мне нужно побыть какое-то время на высокогорье перед Олимпиадой», — сказал Самуэльссон в интервью IBU TV.
- 9 января 2022
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