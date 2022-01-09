Тарьей Бё рассказал о борьбе с Логиновым и Легрейдом за бронзу

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о борьбе с россиянином Александром Логиновым и соотечественником Стурлой Холмом Легрейдом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Это была одна из тяжелейших гонок в сезоне. После заключительной стрельбы оставалось лишь бороться за одно место на подиуме, а претендентов было трое. Конец истории вы знаете. В таких тяжёлых погодных условиях, когда на трассе много свежего снега, борьба получается очень жёсткая. Обойти кого-то, учитывая кучу свежего снега на трассе, можно было лишь при помощи спринта. Гонка стала большим вызовом и на стрельбе, и на трассе. Очень рад, что она так завершилась. Третье место — хороший результат, хоть и пришлось его выстрадать.

Борьба с Логиновым и Легрейдом на последнем круге? Когда на трассе много свежего снега, гонка имеет свои особенности. При таких условиях есть лишь одна линия, которая достаточно быстра. Все идут строго по ней. То, кто впереди, принимает на себя ветер, снег. Когда я догнал Логинова и Легрейда, то планировал немного сэкономить силы и обойти их по внешнему радиусу. Я пошёл обгонять, но там была такая тяжёлая трасса, такая низкая скорость, что невозможно было в это поверить. Пришлось спринтовать, как будто это уже последние 50 метров, чтобы пройти Александра и Стурлу. Когда я вышел вперёд, то понимал, что это лучшая позиция перед последней 200-метровкой. Свежий снег был невероятно тяжёлым. Понимал, что если они хотят меня пройти, то им придётся столкнуться с той же проблемой. Я уже знал, насколько это тяжело.

Как удалось сохранить силы на последний круг после тяжёлых прошлых дней? У каждого спортсмена есть свои качества, которые либо есть с рождения, либо вырабатываются на тренировках. Здесь, в Оберхофе, я в своей естественной среде: крутые холмы, дует ветер, идёт снег. Это идеальные для меня условия. Конечно, мне тоже приходится непросто, но мне, в отличие от большинства соперников, такие условия нравятся. То, что я здесь быстр, — это не случайность. Другая ситуация — когда трасса легче, когда она покрыта льдом. Все биатлонисты это знают, но, конечно, не все зрители знают сильные стороны каждого из спортсменов. У нас есть свои сильные качества, и мы должны ими пользоваться. Моё сильное качество вы увидели здесь, в Оберхофе»., — сказал Тарьей в интервью IBU TV.