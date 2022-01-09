Марте Рёйселанд: не думаю, что можно было начать год лучше

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, одержавшая победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, прокомментировала свой пятый успех в индивидуальных состязаниях этого сезона.

«Не думаю, что можно было начать год лучше. Оберхоф сложился для меня великолепно. Здесь были тяжёлые условия, ветер и снег, так что это хорошая подготовка к Олимпиаде. О чём-то большем нельзя было мечтать. Очень довольна.



Я всегда немного нервничаю. Когда дует ветер, гонка становится непредсказуемой. Иногда тебе везёт и ты закрываешь все мишени, а потом вдруг поднимается ветер и появляется куча промахов. Вы видели, что случилось в мужском пасьюте. Но старалась сосредоточиться на себе и делать свою работу. Рада, что гонка так сложилась.



Что касается давления жёлтого биба, я не знаю, как мне удаётся с ним справиться. На самом деле моя главная цель в сезоне — это Олимпиада. Сейчас просто стараюсь работать на максимуме. Конечно, приятно, когда у тебя жёлтый биб, и мне хочется как можно дольше держать его у себя. Но в центре внимания – Пекин. Надеюсь, ещё поборюсь за победу в общем зачёте Кубка мира после Олимпиады, но перед этим моя главная цель — это исключительно Игры.



Рада ли, что за год до чемпионата мира в Оберхофе собрала здесь коллекцию золотых медалей? Конечно. Знаете, я постепенно старею. Даже не знаю, что после Олимпиады будет. Но после такого успеха здесь я обязана побороться в следующем году», — рассказала Рёйселанд в интервью IBU TV.