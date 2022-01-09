Ханна Эберг: решила так — стрелять плохо ещё раз не вариант

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла второе место, уступив лишь Марте Рёйселанд.



«Очень довольна своим выступлением. В первую очередь довольна тем, что допустила только два промаха. У меня были некоторые проблемы со стрельбой на этой неделе. Я хорошо поработала над этим компонентом во время рождественского перерыва и вновь обрела уверенность на огневом рубеже. Приехала сюда и после первой гонки почувствовала, что не смогла выжать максимум. А вчера стрельба лёжа совсем не получилась. Так что для меня было важно хорошо отстрелять сегодня.



Конечно, было бы здорово провести чисто последнюю стрельбу. Но у всех были там ошибки. Мне немного повезло. Но могу сказать, что после каждой неудачной гонки выхожу бороться с большей мотивацией. К сегодняшней гонке я подошла сильно уставшей от своей плохой стрельбы. Решила так — стрелять плохо ещё раз не вариант.



Несомненно, главная цель сезона — Олимпиада. Дальше поеду в Рупольдинг, буду там выступать. Возможно, проведу не все гонки в Рупольдинге, но точно туда поеду. А Антхольц пропущу, чтобы провести достаточно тренировочных дней на высоте», — сказала Эберг в интервью пресс-службе IBU.

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