Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала послание к болельщикам в своём «инстаграме».

«Юхуууу! Сегодняшняя медаль посвящается всем тем, кто переживал за мои четвёртые места! А я очень довольна качественной работе, тем более в Оберхофе. Благодарю всех за поздравления! Увидимся в Рупольдинге на моей сотой гонке Кубка мира», — написала Алимбекова.

Алимбекова завоевала первую медаль в сезоне. Она заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Представительница Беларуси уступила победительнице, норвежке Марте Рёйселанд, 42,7 секунды. При этом Алимбекова допустила два промаха. Второе место заняла шведка Ханна Эберг. Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, финишировавшая 11-й.