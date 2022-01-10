Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

На этап Кубка мира в Антхольце допустят биатлонистов, привитых «Спутником V»

На этап Кубка мира в Антхольце допустят биатлонистов, привитых «Спутником V»
Комментарии

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о правилах доступа к этапу Кубка мира в Антхольце (Италия). В соответствии с правилами, действующими в Италии, к участию в соревнованиях допустят только полностью вакцинированных спортсменов.

При этом будут допущены и биатлонисты, которые привились вакцинами, не признанными в Европейском союзе. В их число входит российская вакцина «Спутник V». Они должны будут каждые 48 часов сдавать ПЦР-тесты.

Заселиться в отель можно будет только полностью привитым спортсменам, тренерам и сотрудникам.

Ранее сообщалось, что целая группа российских биатлонистов намеревается пропустить этап в Антхольце. Седьмой этап Кубка мира пройдёт с 20 по 23 января.

Новость по теме
Алина Загитова: Навка всегда всё делает на высшем уровне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022