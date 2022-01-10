На этап Кубка мира в Антхольце допустят биатлонистов, привитых «Спутником V»
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о правилах доступа к этапу Кубка мира в Антхольце (Италия). В соответствии с правилами, действующими в Италии, к участию в соревнованиях допустят только полностью вакцинированных спортсменов.
При этом будут допущены и биатлонисты, которые привились вакцинами, не признанными в Европейском союзе. В их число входит российская вакцина «Спутник V». Они должны будут каждые 48 часов сдавать ПЦР-тесты.
Заселиться в отель можно будет только полностью привитым спортсменам, тренерам и сотрудникам.
Ранее сообщалось, что целая группа российских биатлонистов намеревается пропустить этап в Антхольце. Седьмой этап Кубка мира пройдёт с 20 по 23 января.
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