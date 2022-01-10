«Очень хочу к вам вернуться». Лариса Куклина обратилась к Анне Соле

Российская биатлонистка Лариса Куклина обратилась к представительнице Беларуси Анне Соле после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье.

В комментарии к посту россиянки в «Инстаграме» белорусская биатлонистка написала: «Лара, какая ты молодец! Поздравляю». Куклина ответила: «Спасибо, Анюта. Я к вам просто очень хочу вернуться».

Сола в ответ написала: «У тебя обязательно получится, ждём».

На вопрос мужа и тренера Ларисы Куклиной Михаила «Куда? В Оршу или в Минск?», Сола ответила: «Оршу, Минск, Новополоцк, но сначала — на Кубок мира».

Лариса не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места.