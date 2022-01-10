Анатолий Хованцев объяснил 6 промахов Кристины Резцовой в гонке преследования в Оберхофе

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, почему, по его мнению, биатлонистка национальной команды Кристина Резцова допустила целых шесть промахов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка заняла лишь 14-е место.

«В воскресенье были не совсем хорошие условия для гонки: переменный ветер, временами кого-то поддувало. Возможно, Резцова не сориентировалась с ветром, не смогла сделать на него поправку, отсюда и такая стрельба.

Не думаю, что у Кристины какая-то психологическая проблема. Она убедилась, что может хорошо выступать. Ход-то не ушёл, а это самое главное. В нашей сборной только Резцова обладает нужной скоростью бега, который позволяет надеяться на хороший результат. Мы постоянно хотим от неё очень высоких результатов, но у человека есть право на ошибку», — приводят слова Хованцева «Известия».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.



