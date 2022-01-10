«Это был чемпионат Франции». Даниил Серохвостов опубликовал пост об этапе в Оберхофе

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал пост в своём «инстаграме» по окончании пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Это был чемпионат Франции. Сейчас я уже в Оберхофе», — написал Серохвостов.
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Серохвостова.
На пятом этапе Кубка мира в Оберхофе Серохвостов занял восьмое место в спринте и 11-е — в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира он располагается на 26-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 461.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 425.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 378.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.
8. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
9. Александр Логинов (Россия) — 314.
10. Йоханнес Кюн (Германия) — 279...
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 157.
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