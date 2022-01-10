Тренер сборной Беларуси: Алимбекова вырвалась из заколдованного круга

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков прокомментировал выступление Динары Алимбековой в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Олимпийская чемпионка завоевала бронзу.

«Динара Алимбекова справилась и в тактическом плане, и в плане психологии. Хотя тяжёлые погодные условия — снег и ветер — усугубляли и без того напряжённую гонку. А ведь это был третий старт за три дня! Да ещё в такой изматывавшей метеорологии! Но Алимбекова вырвалась из заколдованного круга, что большое благо. Разумеется, постоянные 4-е места сильно её напрягали и мешали. Этого подиума Динаре явно не хватало», — приводятся слова Рыженкова в телеграм-канале «Референт Рая».

Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд. Она сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира.