Динара Алимбекова рассказала о борьбе с Эберг и француженками в гонке преследования

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подробно рассказала о своём выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она завоевала бронзовую медаль.

«Отмотав штрафной круг, убегала на последний круг с одним настроением: бороться за место на подиуме! Очень хотелось выложиться, благо на предыдущих четырёх кругах ничего не форсировала, сильно не напрягалась. Поэтому силы сохранились! Для начала поставила цель убежать от француженок. Когда на подъёме увидела, что обе отстают – подумала о шведке. Но поняла: даже если догоню Эберг-старшую, то всё равно вырезать финиш у Ханны очень тяжело. В этом компоненте она одна из лучших в мировом биатлоне. Поэтому смирилась с третьим местом, радуясь подиуму.



Обидно, конечно, что промахнулась пятым выстрелом на первой «лёжке». Сама сорвала, вылет на «три часа». Моя ошибка. На второй «лёжке» уже сделала поправку по ветру, и всё закончилось удачно. А вот стрельба стоя мне понравилась. Не торопилась, но и не зацеливалась. Один промах по ветровой обстановки Оберхофа и моему темпу поражения мишеней – недурственный результат.



О «деревянных» медалях скажу так: я была и на 19-м месте в этом сезоне! Так, что понимаю: четвёртая позиция – хороший результат, пусть и с небольшой долей расстройства», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, серебро досталось Ханне Эберг.