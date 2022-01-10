Даниил Серохвостов: жёсткие шутки в отношении Логинова непозволительны

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по национальной команде. Спортсмен признался, что любит шутить, но ведёт себя более сдержанно с лидером сборной Александром Логиновым.
Серохвостов признался, что во время выступлений на юниорском уровне мог шутить и общаться с партнёрами прямо во время гонок.
«Я бы шутил, если бы у меня были силы (смеётся). Не тот уровень, где можно расслабиться. Например, на поворотах ты позволяешь себе отдохнуть, а тебе сразу прилетает три секунды, как это было в Анси.
Могу ли «напихать» Логинову? Ну, Сане нет. Мы провели предсезонную подготовку в разных командах, здесь в первый раз увидели друг друга. Мы со всеми ладим, в том числе с Сашей хорошо общаюсь, но жёсткие шутки в отношении него непозволительны, всё-таки он старше. Саня и Антон Бабиков ровесники, но с Антоном мы провели всю летнюю подготовку, хорошо сдружились. С Антоном как раз я позволяю так шутить, он, конечно, тоже может. Всё без обид», — цитирует Серохвостова «Матч ТВ».
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