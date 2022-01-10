Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом команды на этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, который пройдёт с 12 по 16 января.

В соревнованиях не примут участия Тарьей и Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Сиверт Гутторм Баккен, Филип Фьельд Андерсен, Ингрид Ланмарк Тандреволд и Ида Лиен, которые готовятся к Олимпиаде в Пекине по другой программе, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Норвегии.

В женскую норвежскую команду вошли Тириль Экхофф, Каролин Кноттен, Марте Рёйселанд, Рагнхильд Фемстейневик, Каролин Эрдаль и Юни Арнеклейв. За мужчин выступят Александр Андерсен, Сверре Дален Аспенс, Ховард Богетвейт, Синдре Йорде, Эрленд Бьонтегорд и Йоханнес Дале.