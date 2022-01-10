Сборная Франции определилась с составом на этап Кубка мира в Рупольдинге

Сборная Франции определилась с составом команды для участия в этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, который пройдёт с 12 по 16 января.

В неё вошли Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эрик Перро и Эмильен Жаклен у мужчин, а также Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше, Анаис Шевалье, Клоэ Шевалье, Жулия Симон и Пола Боте, сообщает официальный сайт Французской федерации лыжных видов спорта.

Этап в Рупольдинге станет предпоследним соревнованием для биатлонистов перед стартом Олимпиады в Пекине. Как решили в тренерском штабе сборной Франции, все ведущие спортсмены не изменят тренировочный график перед важнейшими стартами четырёхлетия и не будут заниматься по индивидуальной программе.

Отметим, что лидер национальной команды Кентен Фийон-Майе лидирует на данный момент в личном зачёте Кубка мира.