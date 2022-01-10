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Т. Бё рассказал, какие советы дал ему Бьорндален по поводу олимпийской трассы в Пекине

Т. Бё рассказал, какие советы дал ему Бьорндален по поводу олимпийской трассы в Пекине
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Олимпийский чемпион в эстафете, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё рассказал, какие советы касательно олимпийской трассы в Пекине (Китай) даёт ему восьмикратный чемпион Игр, легендарный норвежский биатлонист, а ныне старший тренер сборной Китая Уле-Эйнар Бьорндален.

«Он охотно делится необходимой информацией, потому что он мой хороший друг и бывший товарищ по команде. Он дал мне несколько советов. Это те же самые вещи, о которых мы говорили раньше, но становится очевидно, что стрелять на Олимпийских играх будет непросто с учётом ветра и холода. Мы знаем об этом, но всегда полезно получить напоминание. Случиться может всё что угодно, но, скорее всего, будет трудно закрывать мишени», — приводит слова старшего Бё Dagbladet.

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