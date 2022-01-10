Тириль Экхофф объявила о помолвке. Её уже поздравили Самуэльссон, Вирер и Легрейд

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф объявила о помолвке со своим бойфрендом, лыжником Онунном Ли Бюгланном. Экхофф и Бюгланн встречались на протяжении 10 лет.

Экхофф опубликовала в «Инстаграме» видео, где похвасталась обручальным кольцом. «Дома я получила лучший подарок», — подписала видео норвежка.

Публикация доступна в «инстаграме» Тириль Экхофф.

В комментариях Экхофф поздравили: швед Себастиан Самуэльссон, итальянка Доротея Вирер, норвежец Стурла Холм Легрейд и немка Франциска Пройс.

31-летняя Экхофф пропустила прошедший этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), так как не успела набрать форму после перенесённой болезни. Спортсменка выступит на последнем перед Олимпиадой этапе КМ в Рупольдинге (Германия), который пройдёт с 12 по 16 января.