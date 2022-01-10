Тириль Экхофф объявила о помолвке. Её уже поздравили Самуэльссон, Вирер и Легрейд

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф объявила о помолвке со своим бойфрендом, лыжником Онунном Ли Бюгланном. Экхофф и Бюгланн встречались на протяжении 10 лет.
Экхофф опубликовала в «Инстаграме» видео, где похвасталась обручальным кольцом. «Дома я получила лучший подарок», — подписала видео норвежка.
Публикация доступна в «инстаграме» Тириль Экхофф.
В комментариях Экхофф поздравили: швед Себастиан Самуэльссон, итальянка Доротея Вирер, норвежец Стурла Холм Легрейд и немка Франциска Пройс.
31-летняя Экхофф пропустила прошедший этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), так как не успела набрать форму после перенесённой болезни. Спортсменка выступит на последнем перед Олимпиадой этапе КМ в Рупольдинге (Германия), который пройдёт с 12 по 16 января.
- 10 января 2022
-
19:12
-
18:19
-
17:53
-
17:33
-
17:13
-
14:38
-
14:06
-
12:58
-
12:34
-
12:19
-
12:00
-
11:12
-
11:11
-
10:01
-
09:48
-
09:14
-
09:01
-
09:00
-
08:54
-
08:53
-
08:45
-
00:15
- 9 января 2022
-
22:44
-
21:39
-
20:10
-
19:22
-
19:11
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:31
-
18:14
-
18:12
-
18:01
-
18:01