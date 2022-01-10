Александр Грушин рассказал об особенностях олимпийской биатлонной трассы

Заслуженный тренер СССР и России, генеральный директор Инновационного центра Олимпийского комитета России Александр Грушин рассказал об особенностях биатлонной трассы в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования Олимпиады-2022.

«Выделю три основных направления (нашей работы. – Прим. «Чемпионата»). Это определение эффективности структур, порошков и парафинов, а также довольно неожиданно возник вопрос истираемости смазочных материалов. Он связан с особенностями олимпийской трассы, которая покрыта исключительно искусственным снегом, твёрдым, как бетон. Кроме того, в Чжанцзякоу частые ветра. Из-за них верхние слои снега раздувает, в них наносится песок. Это влияет на качество скольжения – снег не очень «катучий».

С одной стороны, трасса для более тяжёлых спортсменов действительно хороша. С другой – это среднегорье, высота 1600 метров над уровнем моря. Здесь есть свои нюансы. Поэтому преимущество будут иметь те, кто лучше подготовлен функционально. Трасса средняя, не очень сложная, но из-за того, что скорость скольжения на ней невысокая, равнинные участки все будут рабочие. Эти факторы накладывают на спортсменов повышенные требования к их функциональной подготовленности.

Твёрдый снег обладает ещё одной интересной особенностью. Если даже произойдут непредвиденные изменения погодных условий, например, потепление, то это «бетонное» покрытие практически не изменится. Влияние температурных диапазонов на состояние трассы будет не очень существенным», — сказал Грушин в интервью Службе информации ОКР.