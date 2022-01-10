Виктория Сливко: в какую бы позу ни поставила тебя жизнь, стой красиво

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала в «Инстаграме» видео с неоднозначной подписью.

«В какую бы позу ни поставила тебя жизнь, стой красиво», — написала Сливко.

Публикация доступна в «инстаграме» Виктории Сливко.

На старте сезона-2021/2022 Сливко жаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и седьмое – в масс-старте. Викторию не включили ни в один из составов.

Результаты на «Ижевской винтовке» в конце декабря 2021 года позволили Виктории отобраться на Кубок IBU. На этапе в Брезно-Осрблье (Словакия) Сливко стала шестой в первом спринте и завоевала бронзовую медаль во втором.