Кристина Резцова рассказала, как Шашилов относится к её сотрудничеству с Норицыным

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о работе с тренером сборной Болгарии Виталием Норицыным.

«Все тренировки проходят по планам Норицына. Вся проделанная работа была продумана им, обговорена с ним, каждый день Виталий Викторович контролирует моё состояние, если нужно, вносит коррективы в работу», — приводит слова Резцовой «Лыжный спорт».

Также Кристина ответила, как к её сотрудничеству с Норицыным относится старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

«Михаил Викторович проявил гибкость и мудрость, поэтому я тренируюсь с командой, но по своим планам. Надеюсь, мои результаты доказывают, что я двигаюсь в правильном направлении и мне можно доверять. Думаю, тренерский штаб сборной не видит смысла в том, чтобы ломать то, что работает. Михаил Викторович ещё во время летнего чемпионата России в Тюмени сказал, что не собирается вмешиваться в мою подготовку. Но если мне нужна помощь, то я всегда её от тренеров получаю. В конечном счёте мы все работаем на то, чтобы результаты у национальной команды были самыми высокими», — сказала Резцова.